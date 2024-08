Szijjártó: Ungarn begrüßt Besuch der italienischen Ministerpräsidentin in Peking

Ungarn begrüßt den jüngsten Besuch der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Peking und ihre Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, erklärte der Außenminister am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Melonis Aussage, dass China ein unverzichtbarer Partner im Dialog angesichts der „wachsenden Unsicherheit auf internationaler Ebene“ sei, sei besonders willkommen, so Péter Szijjártó auf Facebook. „Wir hoffen, dass weder die Europäische Union noch eines ihrer Mitglieder die italienische Ministerpräsidentin wegen ihres Besuchs in Peking angreifen wird“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass der Weg zu einer Lösung in der aktuellen internationalen Situation über Diplomatie und Dialog führe.