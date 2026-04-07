Szabados: Noch nie gab es so viele Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen

Noch nie gab es so viele Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Ungarn – erklärte der Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums (NGM), zuständig für die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen, Technologie und die Verteidigungsindustrie, am Dienstag in Budapest auf einer Pressekonferenz zur Bewertung der Ergebnisse der Ungarischen Agentur für Wirtschaftsentwicklung für das Jahr 2025 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Richárd Szabados erinnerte daran, dass die Besteuerung von Personengesellschaften in Ungarn bereits am günstigsten sei, es aber gelungen sei, diese noch weiter zu verbessern. Es sei ein Paket zur Steuervereinfachung und Steuersenkung in Kraft getreten, das rund 300.000 Unternehmen erreiche und die Steuerlast der Unternehmen jährlich um 100 Milliarden Forint reduziere, erklärte er. Betrachtet man die verschiedenen Programme in ihrer Gesamtheit, so kamen 70 Prozent davon in der vergangenen Zeit den KMU zugute. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 2000 Milliarden Forint in Form verschiedener Förderkonstruktionen an Unternehmen vergeben, wobei etwa 85 Prozent davon von KMU in Anspruch genommen wurden, da der größte Teil des Betrags auf Kreditprodukte im Rahmen des Széchenyi-Karte-Programms entfiel – erklärte er. Von den EU-Programmen seien alle Programme des GINOP Plusz zur Wirtschaftsförderung ausgeschrieben worden, was im vergangenen Sommer erreicht werden konnte. Die Mittel seien noch nicht ausgeschöpft, 230 bis 250 Milliarden Forint stünden noch zur Verfügung, wies der Staatssekretär darauf hin.