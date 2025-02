Bedingungen der GINOP Plus-KMU-Technologiekreditprogramme werden geändert

Unter Berücksichtigung des Feedbacks der Unternehmen werden die Bedingungen der GINOP Plus-KMU-Technologie-Darlehensprogramme geändert, um die Nutzung der verfügbaren Mittel zu erhöhen, und die Änderungen werden die Unterstützung für mehr Unternehmen zugänglich machen, sagte Richárd Szabados, Staatsminister für die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen und Technologie des Ministeriums für nationale Wirtschaft, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er fügte hinzu, dass sich die am Mittwoch in Kraft getretenen Änderungen in 10 Punkten zusammenfassen lassen, die die Beantragung von Krediten erleichtern und die Nutzung des Rahmens erhöhen. Er hob hervor, dass der Kreditbetrag für Projekte außerhalb Budapests von 100 Millionen HUF auf 150 Millionen HUF und für Budapester Projekte von 50 Millionen HUF auf 75 Millionen HUF erhöht wird. Für den Erwerb von Sachanlagen wird ein 100-prozentiger Lieferantenvorschuss gewährt (bisher 50 Prozent), um die Umsetzung von Projekten zu unterstützen. Die Mindestbeschäftigtenzahl werde abgeschafft, so dass auch Unternehmen und Einzelunternehmen ohne Beschäftigte das Darlehen beantragen können, sagte er.

Der Staatssekretär wies darauf hin, dass der Kredit bisher nur für den Umbau, die Erweiterung, die Renovierung und die Modernisierung von Immobilien verwendet werden konnte, während die Änderung den Bau neuer Immobilien am Standort der Niederlassung für Projekte außerhalb Budapests ermöglicht. Richárd Szabados sagte, dass der Anteil der Infokommunikations- und digitalen Ausrüstung bis zu 40 Prozent der gesamten förderfähigen Kosten förderfähig sein wird, statt wie bisher 30 Prozent, wodurch die Präsenz von Unternehmen im digitalen Raum gestärkt wird. Eine weitere wichtige Änderung besteht darin, dass die Frist für die Projektdurchführung von bisher 18 Monaten auf 24 Monate verlängert wird und auch Start-ups bis zu 25 Mio. HUF beantragen können. Durch diese Änderung können sich auch Unternehmen bewerben, die bereits im Rahmen der GINOP Plus Priorität 1 Unterstützung erhalten haben.

Der Staatssekretär sagte auch, dass es im Jahr 2025 um die Unterstützung von Unternehmen und Familien gehe. Die Regierung sei entschlossen, die 3-Prozent-Wachstumsrate zu erreichen, wofür die Unterstützung der Unternehmen unerlässlich sei. Im Rahmen des Sándor-Demján-Programms werde die Regierung bis 2025 mehr als 1.400 Milliarden Forint in die Wirtschaft und die Unternehmen investieren. Bence Katona, Präsident und CEO der Ungarischen Entwicklungsbank (MFB), betonte, dass zinslose Darlehen für Unternehmen von großem Wert seien. Über die MFB-Vermittler sind ihre Produkte in 175 Bankfilialen erhältlich, fügte er hinzu.