Magyar trifft sich mit MOL-Chef

Péter Magyar wird sich am Donnerstag mit Zsolt Hernádi, dem Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL, treffen, teilte der Vorsitzende der Tisza-Partei, die die Wahlen am Sonntag gewonnen hat, in einem Facebook-Beitrag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Magyar sagte, er werde Hernádi bitten, ihn über die Sicherheit der Kraftstoffversorgung in Ungarn zu informieren. „Ich erwarte außerdem, dass MOL davon absieht, eine Dividende in Höhe von 25 Milliarden HUF an das MCC auszuzahlen“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf das Mathias Corvinus Collegium. Das MCC, eine interdisziplinäre Bildungseinrichtung und Forschungszentrum, hält 10 Prozent der MOL-Aktien. Balázs Orbán, der politische Direktor von Ministerpräsident Viktor Orbán, steht dem Kuratorium des MCC vor. Das MCC hält zudem einen Anteil von 10 Prozent am börsennotierten Pharmaunternehmen Gedeon Richter. Sowohl die MOL- als auch die Richter-Anteile wurden 2020 vom Staat an das MCC übertragen.