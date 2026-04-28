Gránit Bank führt ihren Rekordgewinn in die Gewinnrücklagen ein

Die Gránit Bank führt ihren im Jahr 2025 erzielten Rekordgewinn nach Steuern in Höhe von 19,2 Milliarden Forint auf Einzelbasis in die Gewinnrücklagen ein – so der Beschluss der Hauptversammlung, wie das Unternehmen am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

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Nach Einschätzung der Vorstandsvorsitzenden Éva Hegedüs haben sich die Marktpositionen der Bankengruppe gefestigt, ihr Wachstum ist kontinuierlich, und die in der 10-Jahres-Strategie vorgesehenen Finanzkennzahlen konnten übertroffen werden. Die Geschäftstätigkeit von Gránit hat sich auch im vergangenen Jahr deutlich verstärkt, und im Rückblick auf die letzten 16 Jahre gehört die Bank zu den am schnellsten wachsenden in der Region. Für das Jahr 2026 sehen sie die Förderung des Wirtschaftswachstums als wichtige Aufgabe an, und bei der Umsetzung ihrer Geschäftsentwicklungsziele konzentrieren sie sich laut der Mitteilung auf den Einsatz künstlicher Intelligenz. Unter ihren strategischen Plänen hoben sie die standardisierte Betreuung von Unternehmen, die Einführung von Privatkrediten sowie die Erweiterung des Angebots an Wertpapierdienstleistungen hervor. In der zweiten Jahreshälfte werden auch Aktien der US-Märkte in der mobilen App der Gránit Bank verfügbar sein – fügten sie hinzu.

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Die Gránit Bank führt mehr als 300.000 Konten, die Qualität des Portfolios ist ausgezeichnet, der Anteil notleidender Kredite liegt bei 0,5 Prozent. Die Bilanzsumme erreichte Ende 2025 1.785 Milliarden Forint, was einem Anstieg von 12 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht – fast das Fünffache des Marktdurchschnitts. Der konsolidierte Wert des verwalteten Vermögens beträgt 3.877 Milliarden Forint, der jährliche Anstieg liegt bei 16,3 Prozent. Das Unternehmen ist seit 2024 ein Emittent der Standardkategorie an der Budapester Wertpapierbörse (BÉT); seine Aktien schlossen am Montag bei 9.200 Forint, ihr Kurs bewegte sich im letzten Jahr zwischen 7.800 und 14.450 Forint.