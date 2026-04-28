Mehrere Hektar Schilf und trockenes Gras brennen bei Várpalota

Mehrere Hektar Schilf und trockenes Gras brennen zwischen Várpalota und Nádasdladány – teilte die Sprecherin der Katastrophenschutzbehörde des Komitats Veszprém am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Nach Angaben von Henrietta Csondor bekämpfen die Flammen Feuerwehrleute aus zwei Komitaten – die Berufsfeuerwehren aus Pétfürdő, Balatonfűzfő und Székesfehérvár sowie die kommunale Feuerwehr aus Polgárdi – und der Katastrophenschutz-Einsatzdienst des Komitats Veszprém.