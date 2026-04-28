Entscheidungsträger belassen den Leitzins unverändert bei 6,25 Prozent

Der Geldpolitische Rat der Ungarischen Nationalbank (NBH) hat auf seiner monatlichen Sitzung am Dienstag beschlossen, den Leitzins der Zentralbank unverändert bei 6,25 % zu belassen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Rat beließ zudem den Tagesgeldsatz bei 5,25 % und den besicherten Tagesgeldsatz bei 7,25 %. Diese Zinssätze markieren die Endpunkte des symmetrischen Zinskorridors der Zentralbank.