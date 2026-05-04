Magyar: Am Samstag findet in Budapest ein Volksfest zum Systemwechsel statt

Am Samstag, dem Tag der Konstituierung des neuen Nationalrats sowie der Wahl und Vereidigung des Ministerpräsidenten, findet in Budapest auf dem Kossuth Platz und am Ufer vor dem Parlament ein ganztägiges „Volksfest zum Systemwechsel“ statt – dies gab der künftige Regierungschef Péter Magyar, Vorsitzender der Tisza-Partei, in seinem Facebook-Beitrag vom Sonntag bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Politiker erklärte: Die konstituierende Sitzung des „Nationalrats nach dem Systemwechsel“ beginnt um 10 Uhr und kann auf Großbildschirmen verfolgt werden. Die Wahl des Ministerpräsidenten, seine Vereidigung und seine Rede finden um 15 Uhr statt. Laut Péter Magyars Ankündigung wird „das Volksfest zum Systemwechsel“ ab 16 Uhr auf dem Kossuth Platz mit einer Parade und einer feierlichen Flaggenzeremonie fortgesetzt. „Nach der Begrüßungsrede des gewählten Ministerpräsidenten, den künstlerischen Darbietungen und den Überraschungsgästen werden wir mit einer rauschenden Party die Schwelle zum Systemwechsel überschreiten“, erklärte er. In seinem Beitrag ermutigte er alle, an der Veranstaltung teilzunehmen und auch ihre Familien und Freunde einzuladen.