Konsortium investiert 12,5 Mrd. HUF in Batteriespeicher im Veolia-Kraftwerk

Ein Konsortium ungarischer Unternehmen investiert 12,5 Mrd. HUF in die Installation einer Batteriespeicherkapazität von 47 MW / 135 MWh im Veolia-Kraftwerk in Oroszlány (Westungarn), wie der Projektleiter gegenüber der Nachrichtenagentur MTI erklärte.

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Gábor Jeszenszky sagte, die Batteriezellen stammten aus China, während das deutsche Unternehmen SMA die Wechselrichter liefern werde. Das Projekt erhielt 5 Mrd. HUF aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF) der Europäischen Union. Die Investition wird von zwei Projektgesellschaften der NAP zusammen mit EP-CAR-NET, Helionergy Hyperion und Helionergy Iota getätigt.