Stellantis investiert 45 Milliarden Forint in Elektromobilität in Westungarn

Der multinationale Automobilhersteller Stellantis investiert 45 Mrd. Forint (116,2 Mio. EUR), um das „Schlüsselelement“ seiner Elektromobilitätsstrategie nach Ungarn zu verlagern und damit die Zukunft des Opel-Werks in Szentgotthárd in Westungarn zu sichern, so der Außen- und Handelsminister am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Stellantis, das 16 Automarken entwirft, herstellt und vertreibt, werde im Werk Szentghotthárd mit der Produktion von Elektromotoren beginnen, sagte Péter Szijjártó und fügte hinzu, dass das Unternehmen auch die damit verbundenen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Testaktivitäten dorthin verlagern werde. Die Investition, die mit einem staatlichen Zuschuss von 10 Milliarden Forint unterstützt wird, wird 110 Arbeitsplätze schaffen, so der Minister.