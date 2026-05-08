Mörder von Fonó wurde zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Gericht in Kaposvár hat am Freitag den Mann, der im März letzten Jahres in der Ortschaft Fonó im Komitat Somogy zwei Menschen mit einem Stock tödlich und einen schwer verletzt hatte, zu einer tatsächlichen lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt – dies teilte der Sprecher des Gerichts der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Attila Vadócz berichtete, dass das Gericht den Angeklagten wegen Mordes mit besonderer Grausamkeit zum Nachteil mehrerer Personen sowie wegen weiterer Straftaten verurteilt habe. Neben der Hauptstrafe wurde ihm endgültig die Fahrerlaubnis entzogen und er wurde zur Zahlung der im Strafverfahren entstandenen Kosten in Höhe von 6 Millionen Forint verpflichtet. Der unter Drogenabhängigkeit und damit einhergehenden psychischen Störungen leidende Täter begann am 14. März 2025 in seinem Haus in Fonó zu halluzinieren. Er bildete sich ein, seine Nichte sei entführt worden und man werde ihn angreifen, weshalb er sich einen größeren Akazienholzstock schnappte, ins Ortszentrum ging, eine ältere Frau angriff, ihr mindestens viermal auf den Kopf schlug und anschließend einen älteren Mann, der zu ihrer Verteidigung herbeigeeilt war und versuchte, den Angeklagten zu beruhigen, an Händen und Füßen verletzte.

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Anschließend trat der Angeklagte die verschlossene Tür des Lebensmittelladens ein und schlug mit dem Stock so heftig auf die Verkäuferin ein, dass die Frau noch am Tatort starb. Der Mann nahm die Einnahmen des Ladens in Höhe von etwa 200.000 Forint an sich und floh mit dem Auto der Verkäuferin vom Tatort. Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf und nahmen ihn in Siófok fest, nachdem er mit dem Fahrzeug einen Unfall verursacht hatte. Die Frau, die als Erste von dem Amokläufer angegriffen worden war, verstarb einige Tage später im Krankenhaus; bei dem älteren Mann hätten lebensbedrohliche Verletzungen entstehen können.

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Der Staatsanwalt nahm die Entscheidung des Gerichts zur Kenntnis, der Angeklagte und sein Verteidiger legten Berufung ein, sodass der Fall in zweiter Instanz vor dem Berufungsgericht in Pécs fortgesetzt wird.