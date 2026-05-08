Dokumente im Zusammenhang mit NBH-Ermittlungen im staatlichen Rechnungshof beschlagnahmt

Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft haben laut einem Bericht von 24.hu am Donnerstag Dokumente aus dem staatlichen Rechnungshof (ASZ) beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Mittelveruntreuung bei der Ungarischen Nationalbank (NBH) stehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Behörde bestätigte, dass ihre Ermittler „verfahrensrechtliche Maßnahmen“ ergriffen hätten, um „zu bewertende Dokumente“ im Fall der NBH zu beschlagnahmen. Der Generalstaatsanwalt übernahm den Fall der NBH Ende April von der Polizei, mehr als ein Jahr nachdem die Ermittlungen auf der Grundlage eines Berichts des ASZ eingeleitet worden waren. Die NBH ist wegen Investitionen ihrer Stiftungen sowie wegen einer Renovierung ihres markanten Hauptsitzes unter die Lupe genommen worden.