Untersuchung auf Unregelmäßigkeiten als erste Aufgabe im Verkehrsressort

Die Akten der Vorgängerregierung sollen in Zusammenarbeit mit den Behörden auf Unregelmäßigkeiten überprüft werden – dies sei die erste Aufgabe der Verkehrspolitik der neuen Regierung, erklärte Dávid Vitézy, der von der Tisza-Partei für das Amt des Verkehrsministers vorgeschlagene Kandidat, am Montag bei einer Anhörung vor dem Verkehrs- und Investitionsausschuss des Parlaments – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Vitézy sagte, es gebe eine Reihe von Fragen, die geklärt werden müssten. Er fügte hinzu, dass durch den Verlust eines erheblichen Teils der EU-Fördermittel für Ungarn „irreparabler Schaden“ entstanden sei. Es müsse daran gearbeitet werden, die EU-Gelder nach Hause zu holen, sagte er. Vitézy erklärte, sein Ministerium werde das Zeitalter der Eisenbahnentwicklung einläuten. Der Ausschuss unterstützte Vitézys Nominierung mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung.