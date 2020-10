Finanzminister: Das BIP in Ungarn könnte im Jahr 2020 um 6,4% sinken

Das Bruttoinlandsprodukt Ungarns könnte in diesem Jahr um 6,4% fallen, und die wirtschaftlichen Trends könnten sich ab dem zweiten Quartal 2021 ändern, wenn bis dahin möglicherweise ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht, sagte Finanzminister Mihály Varga bei einer jährlichen Anhörung vor einem Parlamentsausschuss – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Finanzministerium arbeite an der Wiederherstellung der Wachstumsdynamik des Landes, und es werde ein Vorschlag für die finanzielle Umstrukturierung für die Jahre 2020 bis 2023 ausgearbeitet, sagte der Minister und fügte hinzu, es sei klar, dass sich die Wirtschaft nur langsam von der Coronavirus-Pandemie erholen werde.

Varga sagte dem Ausschuss, dass sich die Zuweisungen für den Pandemie-Verteidigungsfonds der Regierung ursprünglich auf 426 Milliarden Forint (1,2 Milliarden Euro) beliefen, die Ausgaben in den letzten Monaten jedoch 747 Milliarden Forint erreicht hätten. In der Zwischenzeit wurden ursprünglich 942 Milliarden Forint an den wirtschaftlichen Verteidigungsfonds überwiesen, aber der Betrag der verwendeten Mittel liegt jetzt bei 2.059 Milliarden Forint.

Das Haushaltsdefizit im Jahr 2020 wird deutlich höher sein als in den vergangenen Jahren und wird nach den Berechnungen des Ministeriums etwa 8-9% des BIP betragen, sagte Varga.