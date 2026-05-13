EU-Gericht urteilt gegen ungarische Entschädigungsformel für den Verlust von Nießbrauchsrechten

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat am Mittwoch in einem Urteil festgestellt, dass die ungarische Formel zur Berechnung der Entschädigung für den Verlust von Nießbrauchsrechten an landwirtschaftlichen Flächen mit den EU-Vorschriften unvereinbar ist – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Ungarn hatte 2013 ein Gesetz verabschiedet, das die Nießbrauchsrechte an landwirtschaftlichen Flächen auf Personen mit familiären Verbindungen zum Grundstückseigentümer beschränkte, musste jedoch 2021 neue Bestimmungen erlassen, nachdem der EuGH entschieden hatte, dass diese Beschränkungen gegen den Grundsatz des freien Kapitalverkehrs und das durch das EU-Recht garantierte Eigentumsrecht verstießen. Das ungarische Recht legte die Entschädigung für diejenigen, die ihre Nießbrauchsrechte verloren hatten, auf 1/20 des Marktwerts des landwirtschaftlichen Grundstücks zum damaligen Zeitpunkt, multipliziert mit der Anzahl der Jahre bis zur Wiederherstellung ihrer Nießbrauchsrechte, fest. Der EuGH erklärte, die Formel erlaube keine Berechnung des tatsächlichen Gewinnausfalls, der sich aus den Maßnahmen ergebe, und sei mit dem Erfordernis einer angemessenen Entschädigung unvereinbar.