Szabolcs Bóna: Man muss akzeptieren, dass große Veränderungen notwendig sind

Der neue Minister für Landwirtschaft und Ernährung wünscht sich eine datengesteuerte Lebensmittelproduktion, eine Landwirtschaft, die sich stärker auf Wissen und Verbraucherbedürfnisse stützt, und vor allem eine kooperativere Landwirtschaft – so Agrárszektor.hu am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Es wurde hervorgehoben, dass es laut Szabolcs Bóna im Zusammenhang mit der Dürre sinnvoll sei, das Eingehen von Risiken und die Verantwortung der Erzeuger zu überdenken und bestimmte Gebiete, in denen beispielsweise Mais nicht angebaut werden kann, anderweitig zu nutzen. Der neue Minister sprach in einem Interview mit dem Portal über die unpolitische Landwirtschaftskammer, die Frage der ausländischen Arbeitskräfte, die Lebensmittelindustrie und die Wettbewerbsfähigkeit ungarischer Produkte sowie über die Bedeutung von Bienenweiden. In dem Interview bestätigte Szabolcs Bóna, dass Gábor Nagy Staatssekretär für Verwaltung im Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung wird und die übrigen Staatssekretäre des Ministeriums in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Im Zusammenhang mit dem Gestüt in Mezőhegyes erklärte der Minister, dass es auch andere Gestüte gebe, in denen ebenfalls Zuchtbetriebe betrieben würden. Er ist der Ansicht, dass Mezőhegyes ebenfalls eine solche Funktion hat, die entsprechend wahrgenommen werden muss. Die Vermögensverwaltung der Stiftung in der Form, wie sie dort bisher funktionierte, wird mit Sicherheit überprüft werden, so wie dies bei allen solchen Stiftungsvermögen der Fall ist.