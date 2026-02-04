Neue Dienstleistung der Landwirtschaftskammer unterstützt die Expansion auf ausländischen Märkten

Die Nationale Landwirtschaftskammer (NAK) hat in Zusammenarbeit mit der Regierung eine neue Internetdienstleistung ins Leben gerufen, um die Expansion der Produzenten aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie auf ausländischen Märkten zu unterstützen, teilte die NAK am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das NAK-Portal zur Unterstützung des Außenhandels unterstützt den Export mit wichtigen Basisinformationen und veröffentlicht neben Länderinformationen und Kontaktdaten der Auslandsvertretungen auch geltende Normen und Transportwege. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der kostenlos zugänglichen Website ist die Produktsuche, die aus den Außenhandelsdaten von mehr als 40 Ländern zusammengestellt wurde und aus der die Nutzer erfahren können, welche Länder welche Produkte in erheblichen Mengen importieren, hieß es.

Der Mitteilung zufolge ist der Lebensmittelexport ein entscheidender Faktor im ungarischen Außenhandel, fast 40 Prozent unseres Exportüberschusses sind auf die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie zurückzuführen. Die wichtigsten Produkte sind Tierfutter und Futtermittel sowie Fleisch und Getreide.

Die überwiegende Mehrheit der Zielländer sind EU-Mitgliedstaaten, aber aufgrund von Marktschwierigkeiten könnten Länder außerhalb der EU, die derzeit nur 20 Prozent der ungarischen Exporte ausmachen, an Bedeutung gewinnen, begründeten sie die Einrichtung des Dienstes. Aufgrund der Marktentwicklungen sieht die NAK vor allem im Balkan, in Nordafrika, Zentralasien, im Nahen und Fernen Osten neue Möglichkeiten für ungarische Produkte.

Die Entwicklung der unter export.nak.hu erreichbaren Website soll nach dem Start fortgesetzt werden, sodass das System bald um weitere Länder und Funktionen erweitert werden kann, heißt es in der Mitteilung.