Militärmusikfestival in Kaposvár

In Kaposvár wird ein Militärmusikfestival stattfinden. Bei der Veranstaltung vom 4. bis 5. Juni präsentieren sich vier Militärkapellen dem Publikum – wie das Kulturzentrum „Együd Árpád“ auf seiner Facebook-Seite mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Dort heißt es, dass auf dem Hauptplatz der Stadt, dem Kossuth Platz, die Kaposvárer Garnisonskapelle, die Szentendre Garnisonskapelle, die Luftwaffenkapelle Veszprém und die Luftwaffenkapelle Szolnok das Publikum unterhalten werden. Am 4. Juni ab 19 Uhr gibt die Kaposvárer Garnisonskapelle unter dem Titel „Jazz, Pop, Rock in Galauniform“ ein Konzert unter Mitwirkung der Jazzsängerin Júlia Karosi und des Sängers Tamás Gregorovics – fügten sie hinzu. Es wurde hervorgehoben, dass am nächsten Vormittag ein „Pöttöm-Fest“ stattfindet und am späten Nachmittag die interessierten Besucher zu einem Umzug der Orchester, Vorführungen der Fachgruppen und einem gemeinsamen Konzert erwartet werden.