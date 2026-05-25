Die Woche beginnt mit einer Hitzewelle, dann kühlt es ab

Die letzte Maiwoche beginnt mit einer Hitzewelle, wobei die Höchsttemperaturen 30 Grad Celsius überschreiten können. Am Mittwoch sorgt jedoch eine Kaltfront für Abkühlung und sinkende Temperaturen, Niederschläge sind jedoch nicht zu erwarten – das geht aus der Vorhersage von HungaroMet Zrt. hervor, die am Sonntag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde.

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Am Dienstag ist überwiegend klares, sonniges und trockenes Wetter zu erwarten. Der Nordwest- und Nordwind frischt stellenweise auf. Die Tiefstwerte liegen im Allgemeinen zwischen 11 und 18 Grad, in kälteanfälligen Gebieten, insbesondere in den nördlichen Tälern, kann es jedoch einige Grad kühler sein. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 28 und 33 Grad. Am Mittwoch ist im Allgemeinen viel Sonnenschein zu erwarten, in der zweiten Tageshälfte nimmt die Cumulusbewölkung vorübergehend zu. Die Cumuluswolken können sich in den Nachmittags- und Abendstunden im Südwesten und Nordosten des Landes stärker zusammenziehen, dort kann es stellenweise zu Schauern und Gewittern kommen. Der auf Nord drehende Wind frischt über weite Gebiete hinweg auf, in der Nähe von Schauern und Gewittern kann es zu stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden meist zwischen 13 und 20 Grad, in den nördlichen Tälern kann es jedoch einige Grad kühler sein. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 34 Grad.