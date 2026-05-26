Mihály Varga: Inflationsaussichten werden von gegenläufigen Entwicklungen geprägt

Die Inflationsaussichten werden von gegenläufigen Entwicklungen geprägt; die hohen Energiepreise und die Entwicklungen an den Anleihemärkten der Industrieländer geben Anlass zur Vorsicht, während der stärkere Forint und die Verschiebung der Aufhebung der Preisbindungen die Inflation dämpfen – sagte Mihály Varga, Präsident der Ungarischen Nationalbank (MNB), auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinssitzung des Geldpolitischen Rates am Dienstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Er erklärte, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Inflationsaussichten aufgrund der in der nächsten Zeit eintreffenden Daten und der Informationen zur Wirtschaftspolitik abnehmen könnte. Er betonte, dass die anhaltend niedrigere Risikoprämie den Handlungsspielraum der Geldpolitik in Zukunft vergrößern könnte.

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Der Geldpolitische Rat der MNB hat auf seiner Sitzung am Dienstag den Leitzins erwartungsgemäß bei 6,25 Prozent belassen.