OTP stellt E-Commerce-Website fizz.hu ein

Die OTP Bank wird ihre E-Commerce-Website fizz.hu schrittweise einstellen, teilte das Kreditinstitut am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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OTP erklärte, fizz.hu habe die Erwartungen nicht erfüllt, was auf das ungünstige makroökonomische Umfeld und den Eintritt globaler und regionaler E-Commerce-Anbieter in den ungarischen Markt zurückzuführen sei.