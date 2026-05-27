EU-Kommissar: Engagement der neuen ungarischen Regierung für Rechtsstaatsreformen „ermutigend“

„Es ist ermutigend, das Engagement und die Entschlossenheit der neuen ungarischen Regierung zu sehen, ihre Rechtsstaatsreformen zügig voranzutreiben“, sagte Michael McGrath, EU-Kommissar für Rechtsstaatlichkeit, am Dienstag in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



McGrath erklärte auf einer Pressekonferenz im Anschluss an eine Sitzung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“, dass während der Sitzung wichtige und konstruktive Diskussionen über den Stand der Rechtsstaatlichkeit in vier Mitgliedstaaten stattgefunden hätten. Neben den länderspezifischen Diskussionen habe Ungarn auch sein eigenes Bekenntnis zum europäischen Weg bekräftigt, so McGrath. Die Europäische Kommission werde weiterhin konstruktiv mit den ungarischen Behörden zusammenarbeiten, um verbleibende Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit auszuräumen, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit der Auszahlung von EU-Mitteln, fügte er hinzu. McGrath erklärte, die Europäische Kommission sei weiterhin bereit, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ihrer Empfehlungen zu unterstützen, um sicherzustellen, dass sich die Probleme nicht verschärfen.