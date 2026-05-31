Der Balaton ist 2026 Europas bestes familienfreundliches Reiseziel

Die Region um den Balaton hat den Preis „Best Family Destination in Europe“ der International Travel Awards gewonnen, was laut einer Mitteilung von VisitBalaton365 Nkft. eine internationale Bestätigung dafür ist, dass der Balaton heute eines der vielseitigsten und lebenswertesten familienfreundlichen Reiseziele Europas ist – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

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Die von VisitBalaton365 eingereichte Region hat sich dank der bewussten Destinationsentwicklung der letzten Jahre, der internationalen Marketingkommunikation, vor allem aber dank der unzähligen engagierten und qualitativ hochwertigen lokalen Dienstleister auf dem internationalen Tourismusmarkt nicht nur als Sommerurlaubsort, sondern als ganzjährig zugänglicher Ort für Familienerlebnisse einen Namen gemacht. Die Auszeichnung ist ein besonders wichtiges Feedback dafür, dass der Balaton sein ganzjähriges touristisches Angebot erfolgreich ausbaut.

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Die International Travel Awards zeichnen seit 2015 herausragende Akteure der internationalen Reise-, Tourismus- und Gastgewerbebranche aus. In den letzten Jahren hat sich die Auszeichnung zu einem der renommiertesten internationalen Preise der Branche entwickelt, der weltweit hochwertige Dienstleistungen, innovative Lösungen und ein herausragendes Gästeerlebnis würdigt. Die Gewinner werden von einer internationalen Fachjury aus den eingereichten Bewerbungen ausgewählt. Im Jahr 2026 nahmen mehr als 120 Bewerber aus 52 Ländern aus verschiedenen Bereichen des Tourismus und der Gastronomie teil, sodass die Auszeichnung der Balaton-Region als herausragender internationaler Erfolg gilt.

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Die Balaton-Region bietet Familien heute neben Badevergnügen eine breite Palette an kulturellen, aktiv- und ökotouristischen Erlebnissen. Burgen, Museen, Besucherzentren, Abenteuerparks, Tierparks und naturnahe Attraktionen sind das ganze Jahr über zugänglich, während die Naturschätze des Balaton-Oberlands und des Kleinen Balaton besondere Erholungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen bieten. Eine der größten Stärken der Region ist das sichere, familienfreundliche Umfeld und die kontinuierliche Weiterentwicklung hochwertiger Dienstleistungen.

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In der Sommersaison spielen zertifizierte Unterkünfte und Strände eine herausragende Rolle; bei letzteren garantiert das „Blaue Welle“-System hochwertige Dienstleistungen, während sich die Region unter der Koordination von VisitBalaton365 zunehmend zu einem ganzjährigen Reiseziel entwickelt.

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Neben VisitBalaton365 arbeiten mehrere tausend Dienstleister gemeinsam daran, dass der Balaton als nachhaltige, moderne und international wettbewerbsfähige Tourismusregion fungiert. Die Auszeichnung der International Travel Awards bestätigt, dass der Balaton heute nicht nur eine der wichtigsten Tourismusregionen Ungarns ist, sondern auch eines der führenden familienfreundlichen Ganzjahresreiseziele Europas – heißt es in der Mitteilung.