Busunfall – Eine Verletzte des Busunfalls in Pécs wird noch im Krankenhaus behandelt

Unter den Personen, die nach dem Unfall des Busses, der die Aerobic-Mannschaft der Pécsi Sportiskola beförderte, am Samstagmorgen behandelt wurden, befindet sich noch ein Mädchen, das im Krankenhaus in Pécs liegt – teilte der stellvertretende Geschäftsführer der Pécsi Sport Nonprofit Zrt. am Samstagabend der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Ernő Róth erklärte, dass die meisten Jugendlichen bereits früher nach Hause entlassen worden seien; ein 14-jähriges Mädchen, das wegen eines Oberschenkelbruchs operiert wurde, werde weiterhin im Krankenhaus behandelt. Der andere Verletzte des Unfalls, einer der Trainer der Mannschaft, der Verletzungen an den Halswirbeln und am Becken erlitten hatte, wurde mit Stützen nach Hause entlassen. Wie er sagte, werde sich in den nächsten Wochen entscheiden, ob eine Operation notwendig sei oder ob die Verletzung auch ohne Eingriff heilen werde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der Hauptstraße 6 zwischen Pécs und Hird; die Sportler waren mit einem gemieteten Bus auf dem Weg zur zweiten Runde des Ungarischen Pokals nach Budapest, in die Sporthalle in der Folyondár utca. In dem verunglückten Bus befanden sich 28 Personen: 19 Wettkämpfer, 3 Trainer, 6 Eltern sowie der Fahrer des Fahrzeugs. Der Bus kam in der Gegend von Hird unter bislang ungeklärten Umständen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Gemeinschaft der PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola spricht der Familie und den Angehörigen des verstorbenen Fahrers ihr aufrichtiges Beileid aus. Angesichts der Geschehnisse werden die Aerobic-Sportler der Sportschule an den Wettkampftagen des Ungarischen Pokals am Wochenende nicht teilnehmen.