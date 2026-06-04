Vérteserdö Zrt. hat die Wälder von 260 Containern Abfall befreit

Die Vérteserdő Zrt. hat seit 2022 rund 1560 Kubikmeter illegalen Abfall aus den von ihr verwalteten Wäldern abtransportiert; diese Menge würde 260 LKW-Container füllen, teilte das Unternehmen am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Nach Angaben des Unternehmens betrafen die Maßnahmen insgesamt 115 Standorte und verursachen jeden Monat Kosten in Höhe von fast einer Million Forint. Erfahrungsgemäß ist der im Wald zurückgelassene Abfall nicht auf naturverbundene Touristen zurückzuführen, sondern besteht größtenteils aus Hausmüll, Bauschutt und industriellen Abfällen aus der Fahrzeugverschrottung. In diesem Jahr gingen bereits 21 behördliche Meldungen über illegal im Vértes-Wald abgelagerten Müll ein; von den Standorten wurden 60 Kubikmeter Müll abtransportiert.

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Neben der Müllbeseitigung legt das Unternehmen großen Wert auf gemeinschaftliches Engagement und Bewusstseinsbildung. In der vergangenen Zeit wurden in Zusammenarbeit mit der Jagdkammer, der Pro Vértes Nonprofit Zrt. und Freiwilligen drei größere Müllsammelaktionen in der Umgebung von Csákányospuszta, in Csákvár sowie im Gebiet des Kacsás- und Szivattyús-Sees in Tatabánya organisiert.

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Die Vérteserdő Zrt. bewirtschaftet die Wälder des südlichen Gerecse, des Súri-Bakonyalja, der Győr-Tatai-Terrassenlandschaft und des Vértes-Gebirges in den Komitaten Komárom-Esztergom, Fejér und zu einem kleinen Teil Győr-Moson-Sopron auf einer Fläche von rund 46.200 Hektar. Den öffentlich zugänglichen Geschäftsberichten zufolge erzielte das Unternehmen mit 125 Beschäftigten im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 4,3 Milliarden Forint und einen Gewinn nach Steuern von fast 45 Millionen Forint, während der Umsatz im Jahr 2025 bei 4,5 Milliarden Forint und der Gewinn nach Steuern bei 36 Millionen Forint lag.