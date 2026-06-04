Polizei nimmt am Bahnhof Kelenföld mehrere gesuchte Straftäter fest

Im Rahmen einer Sicherheitskontrolle am Budapester Bahnhof Kelenföld hat die Polizei die Personalien von über 700 Personen überprüft und 29 Personen festgenommen, wie die Nationale Polizeibehörde am Donnerstag auf ihrer Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut Police.hu standen 17 der Festgenommenen wegen früher begangener Straftaten auf der Fahndungsliste, während acht wegen Drogenmissbrauchs, drei wegen rüpelhaften Verhaltens und einer wegen Diebstahls festgenommen wurden. Die Polizei verhängte zudem Geldstrafen oder erstattete Strafanzeige gegen 12 weitere Personen wegen Alkoholkonsums im öffentlichen Raum oder Verstößen gegen Hygienevorschriften, hieß es auf der Website. Die Polizei habe vor einer Woche ihre Präsenz rund um den Bahnhof verstärkt, um auf Beschwerden aus der Umgebung zu reagieren, hieß es auf der Website, und fügte hinzu, dass der Bahnhof nun rund um die Uhr bewacht werde. Die Polizei teilte außerdem mit, dass die städtischen Dienste von Budapest am Donnerstagvormittag eine groß angelegte Reinigungsaktion rund um den Bahnhof, an Straßenbahnhaltestellen und in den Unterführungen der Gegend durchgeführt hätten.