Bahart beginnt mit dem Umbau der Fährhäfen am Balaton

Das staatliche Unternehmen Bahart, das Fähren und Ausflugsschiffe auf dem Balaton betreibt, hat mit dem Umbau der Fährhäfen in Szántód und Tihany begonnen, der mit staatlichen Mitteln in Höhe von 6 Mrd. HUF finanziert wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das Projekt soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Der Fährverkehr werde während der Arbeiten ununterbrochen weiterlaufen, teilte Bahart mit.