Rosatom bereit für Konsultationen zu Paks 2

Rosatom habe über diplomatische Kanäle ein Schreiben an Ungarn gesandt, in dem das Unternehmen seine Bereitschaft zum Ausdruck bringe, die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kernkraftwerks Paks zu prüfen, und warte nun auf eine Entscheidung, erklärte Generaldirektor Alexej Lichatschow am Montag gegenüber Journalisten in St. Petersburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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„Diese Woche haben wir über diplomatische und geschäftliche Kanäle signalisiert, dass wir bereit sind, an Konsultationen teilzunehmen und alle Fragen zur Preisstruktur und zu den Fristen für die Projektumsetzung zu beantworten“, sagte Lichatschow. Er merkte an, dass noch nicht klar sei, ob die Konsultationen mit ihnen als Generalunternehmer nach oder gleichzeitig mit der Prüfung durch den ungarischen Auftraggeber stattfinden werden.