Die Aufnahme einer Linienflugverbindung zwischen Budapest und Toronto sei ein Zeichen dafür, dass „die Verkehrsbeziehungen zwischen Ungarn und Nordamerika eine neue Ebene erreicht haben“, erklärte Zsolt Tárkányi, Staatssekretär im Ministerium für Verkehr und Investitionen, am Samstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Bei einer Pressekonferenz nach der Ankunft des Fluges am Internationalen Flughafen Liszt Ferenc Budapest sagte Tárkányi, dass die beiden Städte im Juni durch vier Flüge pro Woche und im Juli und August durch fünf Flüge pro Woche verbunden sein werden. Die Flüge würden bis zum 24. Oktober angeboten, fügte er hinzu. Tárkányi wies darauf hin, dass American Airlines vor einigen Wochen eine Flugverbindung zwischen Budapest und Philadelphia aufgenommen habe. Angesichts der Tatsache, dass das Passagieraufkommen am Liszt International zwischen 2023 und 2025 um fast 20 Prozent auf fast 20 Millionen Menschen jährlich gestiegen sei, erklärte Tárkányi, die Infrastruktur des Flughafens müsse verbessert werden, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Er sagte, die Regierung sei entschlossen, eine Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zu bauen, die den Flughafen mit der Budapester Innenstadt verbinde. Auf eine Frage hin erklärte er, dass eine EU-Finanzierung für ein solches Projekt frühestens im nächsten Haushaltszyklus möglich sei.