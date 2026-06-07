Der Fahrplan für die Sommer-Hochsaison am Balaton tritt am 20. Juni in Kraft und wird in Kürze in den elektronischen Systemen der MÁV verfügbar sein – dies gab der Vorstandsvorsitzende der MÁV-Gruppe in einem Video bekannt, das er am Samstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Zsolt Hegyi erklärte, dass jedes Jahr drei Millionen Fahrten mit dem Zug zum Balaton unternommen werden, worauf sich die MÁV-Gruppe auch in diesem Jahr besonders vorbereitet. Er betonte: In den vergangenen Monaten habe man intensiv daran gearbeitet, die Anzahl der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu reduzieren, den Zustand der Gleise auf den Strecken zu verbessern und auch darauf zu achten, dass die Klimaanlagen in den Zügen ordnungsgemäß funktionieren. Er fügte hinzu, dass man zu diesem Zweck den Fahrplan auf der Grundlage der Erfahrungen aus dem letzten Jahr geringfügig angepasst habe.

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Der Geschäftsführer erklärte: Die FLIRT- und KISS-Triebzüge, die zum Balaton verkehren, können zwischen Budapest und Székesfehérvár die Streckengeschwindigkeit von 160 km/h voll ausnutzen. Wie er sagte, handele es sich zwar um Nahverkehrszüge, doch seien sie die modernsten Fahrzeuge der MÁV. Er hoffe, dass man dank der in den letzten Tagen angekündigten Fahrzeugentwicklungen in drei bis vier Jahren auch mit Fernverkehrszügen zum Balaton fahren könne. Neu in diesem Jahr ist, dass in den „Kék Hullám“-Intercity-Zügen in Richtung Tapolca sowie in den „Békés“-Intercity-Zügen in Richtung Békéscsaba auch Wagen zum Einsatz kommen, die von der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) ausgeliehen wurden – berichtete Zsolt Hegyi.

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Er betonte: Die MÁV sei darauf vorbereitet, im Falle von Problemen schnell eingreifen zu können. An den wichtigsten Bahnhöfen am Balaton werden Mitarbeiter vor Ort sein, die Auskunft geben können, und es werden auch Ersatzbusse zur Verfügung stehen – erklärte der Geschäftsführer. Jahr für Jahr entscheiden sich sehr viele Menschen für den öffentlichen Nahverkehr, für die Bahn, um zum Balaton zu gelangen – sagte Zsolt Hegyi.

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Der Geschäftsführer schrieb zu seinem Video, dass die direkten Verbindungen aus den ländlichen Gebieten auch in diesem Jahr bestehen bleiben: Von der Alföld, aus Ostungarn und aus mehreren Großstädten in Transdanubien gibt es Direktverbindungen zum Balaton. Für Radfahrer ist der Kauf einer Fahrradfahrkarte weiterhin obligatorisch, gleichzeitig steht auf zahlreichen Verbindungen eine beträchtliche Fahrradkapazität zur Verfügung. An mehreren Bahnhöfen und in einigen Zügen werden studentische Hilfskräfte das schnellere Einsteigen unterstützen – fügte er hinzu. Zsolt Hegyi wies darauf hin, dass die Daten des Sommerfahrplans laufend in die elektronischen Systeme eingegeben werden, sodass sie in den nächsten Tagen auch in der MÁVPlusz-App verfügbar sein werden. Alle wichtigen Informationen zur Balaton-Saison, Fahrpläne und Karten sind auf der Website der MÁV-Gruppe an einem Ort verfügbar.