Amnesty International Ungarn drängt auf die Einführung der EU-Vorschriften zur Lohntransparenz

Amnesty International Ungarn drängt die Regierung zur Einführung der EU-Vorschriften zur Lohntransparenz – dies teilte die Organisation am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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In der Mitteilung hieß es, das Ziel der 2023 verabschiedeten Richtlinie zur Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles sei es, dass die Mitgliedstaaten durch die Schaffung von Lohntransparenz Maßnahmen zur Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles ergreifen. Sie fügten hinzu, dass die Frist für die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften in ungarisches Recht am Sonntag abläuft. Vertreter der neuen Regierung teilten Amnesty Ungarn mit, dass das ehemalige Wirtschaftsministerium keine Fristverlängerung in dieser Angelegenheit beantragt habe; sollte die Landesregierung die Vorschriften also nicht bald umsetzen, müsse sie mit einem Vertragsverletzungsverfahren rechnen – so die zivilgesellschaftliche Organisation. Dem Bericht zufolge verdienen Frauen in Ungarn durchschnittlich 17 Prozent weniger als Männer, was für sie einen monatlichen Verlust von etwa 130.000 Forint und einen jährlichen Verlust von fast 1,5 Millionen Forint bedeutet. Die Einführung der Richtlinie ist laut Amnesty Ungarn deshalb von entscheidender Bedeutung, „damit weibliche Arbeitnehmerinnen nicht nur wissen, wenn sie weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen in derselben oder einer gleichwertigen Position, sondern damit auch ihre Arbeitgeber verpflichtet sind, diese rechtswidrige Situation zu beseitigen“.