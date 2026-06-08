Magyar: Irreguläre Migranten bleiben unter der Tisza-Regierung außerhalb Ungarns

Irreguläre Migranten werden unter der Tisza-Regierung keinen Zutritt zu Ungarn erhalten, erklärte der Ministerpräsident am Sonntag auf Facebook und fügte hinzu: „Wer etwas anderes behauptet, lügt und führt seine eigenen Wähler in die Irre.“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Péter Magyar äußerte sich zu den Forderungen der oppositionellen Fidesz an die Regierung, sich zur Ablehnung der Umsetzung des Migrationspakts der Europäischen Union zu verpflichten, der am Freitag in Kraft treten soll.