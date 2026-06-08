Brand im Keller eines Hotels in Zalakaros

Hunderte von Menschen mussten am frühen Montagmorgen ein Hotel in Zalakaros verlassen, in dessen Keller ein kleiner Brand ausgebrochen war – wie der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde des Komitats Zala gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

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Zsolt Kósi erklärte: Kurz nach halb drei ging die Meldung ein, dass im Waschraum des Kellers Handtücher in Flammen geraten seien, was zu starker Rauchentwicklung geführt habe. Die Berufsfeuerwehren von Zalakaros und Nagykanizsa löschten das Feuer innerhalb kurzer Zeit und lüfteten anschließend den Keller mit Hilfe von Ventilatoren. Für die Dauer der Löscharbeiten evakuierten die Feuerwehrleute das Gebäude; 380 Personen mussten das Hotel vorübergehend verlassen. Das Personal und die Hotelgäste konnten nach etwas mehr als einer halben Stunde wieder in das Gebäude zurückkehren, fügte der Sprecher hinzu. Nach Informationen der Nachrichtenagentur MTI wurde ein Mitarbeiter des Hotels mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.