Regierung stellt den öffentlichen Zugang zum elektronischen Bauamt-System wieder her

Der öffentliche Zugang zum ÉTDR, also zum elektronischen Bauamt-System, wird wiederhergestellt – dies wurde am Sonntagnachmittag auf der Facebook-Seite der Regierung bekannt gegeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Es wurde hinzugefügt: Die zu den erteilten Baugenehmigungen gehörenden Pläne werden wieder mit wenigen Klicks online abrufbar sein. „János Lázár hatte die öffentliche Schnittstelle des ÉTDR bereits im August 2024 abgeschaltet. Das Ziel der Entscheidung des ehemaligen Ministers war es, diese Informationen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, insbesondere im Interesse der Schlossbesitzer“, hieß es auf der Social-Media-Seite der Regierung.