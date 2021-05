Baugenehmigungen für Eigenheime in Budapest gesunken, anderswo gestiegen

Die Zahl der Baugenehmigungen für Eigenheime in Budapest ist im ersten Quartal gesunken, während sie im Rest des Landes sprunghaft angestiegen ist, so das Statistische Zentralamt (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Zu Beginn des Jahres senkte die Regierung den Mehrwertsteuersatz für den Wohnungsbau von 27% auf 5%. Insgesamt sank die Zahl der erteilten Baugenehmigungen um 1% auf 6.946. Die Zahl der in der Hauptstadt erteilten Baugenehmigungen fiel im ersten Quartal um 79% auf 757. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Baugenehmigungen in Kreisstädten und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern um 77% auf 1.721. In kleineren Städten stieg die Zahl der ausgegebenen Genehmigungen um 82% auf 2.636 und in Dörfern um 84% auf 1.832.

Finanzminister Mihály Varga kommentierte die Daten mit der Erwartung, dass der Sektor in der kommenden Periode weiter expandieren wird. Mittel für weitere unterstützende Maßnahmen sind im diesjährigen Budget vorhanden, sagte Varga und erwähnte die Mehrwertsteuerreduzierung und die Möglichkeit der Rückforderung der Mehrwertsteuer nach dem Kauf eines neuen Hauses für diejenigen, die CSOK-Subventionen für den Hauskauf erhalten. Die Regierung bietet auch die Rückerstattung der Hälfte der Kosten für den Wiederaufbau eines Hauses für Familien, die Kinder großziehen, bis zu 3 Millionen Forint (8.300 EUR) an, und ein vergünstigtes Darlehen für denselben Zweck bis zu 6 Millionen, sagte er. Auch der Ausbau von Mehrgenerationenhäusern wird staatlich gefördert, betonte er.