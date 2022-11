Baugenehmigungen für Wohngebäude steigen in den ersten drei Quartalen um 16 Prozent

Die Zahl der in Ungarn erteilten Baugenehmigungen für Eigenheime stieg in den ersten drei Quartalen dieses Jahres um 15,8 % auf 25.984, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Genehmigungen für Häuser in Budapest stieg um 99,3 % auf 8.400, während die Zahl der Genehmigungen für Häuser in Komitatssitzen und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern um 1,0 % auf 4.517 anstieg. In den kleinsten Siedlungen des Landes sank die Zahl der erteilten Baugenehmigungen um 2,0 % auf 6.161. Ende Juli kündigte die ungarische Regierung eine zweijährige Verlängerung des befristeten Mehrwertsteuervorzugssatzes von 5 % für den Wohnungsbau bis Ende 2024 an.

Die Zahl der Baufertigstellungen stieg in Q1-Q3 um 7,7 % auf 13.617. Die Fertigstellung von Eigenheimen in der Hauptstadt ging um 10,1 % auf 4.533 zurück, während sie in allen anderen Regionen zunahm. Auf Einfamilienhäuser entfielen 46 % der Fertigstellungen. Wohnungen in mehrstöckigen Gebäuden mit mehreren Wohnungen machten 42 % der Gesamtzahl aus und Wohnungen in Wohnparks 9 %. Die durchschnittliche Größe der neuen Wohnungen betrug fast 94 m², fast 7 m² mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anteil der von Unternehmen gebauten Wohnungen lag bei 62 %.