Die Schweiz ist für Ungarn ein „strategischer Partner“

Die Schweiz sei für Ungarn ein „strategischer Partner“ in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation, erklärte der Staatssekretär für Innovation am Dienstag auf einem Forum in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Péter Horváth erklärte, die neue ungarische Regierung habe die Politik in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Digitalisierung und künstliche Intelligenz in einem einzigen Ministerium gebündelt und damit die Voraussetzungen für eine klarere Strategie geschaffen, die schneller umgesetzt werden könne. Das Forum, dessen Schwerpunkt auf Innovation lag, wurde von der Schweizer Botschaft in Budapest, der Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest (BME) und der Schweizerisch-Ungarischen Handelskammer organisiert.