Immobilienpreise in Ungarn steigen im Mai um 12,9 Prozent

Die Immobilienpreise in Ungarn stiegen im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,9 %, wie die Immobilienplattform ingatlan.com am Dienstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In Budapest lagen die Immobilienpreise um 8,9 % höher. Im Monatsvergleich sanken die Immobilienpreise landesweit um 0,4 % und in Budapest um 0,7 %. Die Medianpreise in der Hauptstadt lagen im Juni bei 1,7 Mio. HUF/m² für Neubauten und 1,4 Mio. HUF/m² für Bestandsimmobilien.