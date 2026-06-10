Fast 700 Millionen Forint werden unter den Freiwilligen Feuerwehren verteilt

In diesem Jahr kann die Katastrophenschutzbehörde Fördermittel in Höhe von 690 Millionen Forint unter den in Ungarn tätigen Freiwilligen Feuerwehren verteilen – teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde (OKF) auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dort hieß es, dass selbstständig einsetzende Feuerwehren 138 Millionen Forint an staatlicher Förderung erhalten können, während sich Feuerwehren, die mit Berufsfeuerwehren zusammenarbeiten, um 552 Millionen Forint bewerben konnten. Für die Ausschreibung für Freiwillige Feuerwehren reichten in diesem Jahr 652 Feuerwehren Anträge im Gesamtwert von mehr als 609 Millionen Forint ein. Es wurde außerdem mitgeteilt, dass an der Arbeit des Ausschusses, der die Anträge bewertete, neben Mitarbeitern der Nationalen Katastrophenschutzbehörde des Innenministeriums auch vom Ungarischen Feuerwehrverband entsandte Mitglieder teilnahmen. Der Vorschlag bezüglich der Fördermittel wurde vom Generaldirektor der Nationalen Katastrophenschutzbehörde des Innenministeriums genehmigt. Die 652 Freiwilligen Feuerwehren erhalten insgesamt 551,8 Millionen Forint an Fördermitteln; der verbleibende Betrag dient als Rücklage für den Fall von Preisänderungen bei den zentral beschafften EDR-Funkgeräten, die als Sachleistung gewährt werden.

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Die Antragsteller können von den bewilligten Fördermitteln 179,7 Millionen Forint für ihre Betriebskosten verwenden, im Wert von 273,9 Millionen Forint können sie selbst feuerwehrspezifische und sonstige Ausrüstung anschaffen, 42 Millionen Forint für die Renovierung von Lagerräumen, 39,3 Millionen Forint für die Erneuerung von Fahrzeugen und technischer Ausrüstung verwenden; darüber hinaus erhalten die Gewinner als Sachleistung EDR-Funkgeräte im Wert von 16,9 Millionen Forint.