Richter und Hetero Labs Ltd. haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen

Richter Gedeon Nyrt. und das in Indien ansässige Unternehmen Hetero Labs Ltd. haben eine globale Kooperationsvereinbarung über die gemeinsame Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Semaglutid-Injektionen geschlossen – dies teilte Richter am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Die Vereinbarung bündelt die sich ergänzenden Stärken der Unternehmen mit klar definierten territorialen Zuständigkeiten sowie einem ausgewogenen Modell zur Kosten- und Gewinnverteilung. Hetero hat bereits erhebliche Entwicklungsinvestitionen getätigt, darunter die Entwicklung der Technologie und die Herstellung von Registrierungsstämmen. Die Vorbereitung der behördlichen Unterlagen ist im Gange; die Zulassungsanträge für die Europäische Union und die USA werden 2027 eingereicht. Die Zusammenarbeit baut auf der nachgewiesenen Marktpräsenz von Hetero in den Vereinigten Staaten und in Schwellenländern sowie auf der gut ausgebauten Vertriebsinfrastruktur von Richter in ganz Europa und Zentralasien auf, während Richter die Möglichkeit einer zukünftigen Produktion in Europa offenhält.

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In der Mitteilung wird Bence Kovács, Leiter des Geschäftsbereichs General Medicines bei Richter, zitiert, der erklärte, dass sie weltweit dazu beitragen können, dass Patienten mit Diabetes und damit verbundenen kardiometabolischen Erkrankungen Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen Therapien erhalten. Vamsi Krishna Bandi, CEO von Hetero Labs Ltd., merkte in der Mitteilung an, dass diese strategische Partnerschaft das fundierte Fachwissen von Hetero und Richter bündelt, um die Injektionstherapie mit Semaglutid weltweit einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Aktien von Richter werden in der Premium-Kategorie der BÉT gehandelt. Der Kurs des Arzneimittelherstellers stieg am Mittwochvormittag um 0,42 Prozent auf 11.890 Forint; im vergangenen Jahr lag der Höchstkurs bei 13.400 Forint, der Tiefstkurs bei 9.380 Forint.