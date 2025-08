Großflächiger Brand im Schilfgebiet bei Soroksár

Im Schilfgebiet bei Soroksár brennt es auf einer großen Fläche, das Feuer bedroht auch einen Reitstall und eine Hochspannungsleitung, teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde am Freitag auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es hieß, dass das Schilfgebiet auf mehreren Hektar in dem von den Autobahnen M51, 5 und M0 begrenzten Gebiet brennt. Die Feuerwehr der Hauptstadt rückte mit großem Aufwand zum Einsatzort aus. An der Löschung des Brandes in dem schwer zugänglichen und schwer zu erkundenden Gebiet beteiligen sich auch die freiwilligen Feuerwehren aus Lőrinc-kertváros, Rózsadomb und Délegyháza.