Magyar: Fidesz ignoriert die großen Probleme des Landes

Die ungarische Oppositionspartei Fidesz „unterstützt die Antikorruptionsmaßnahmen [der Regierung] nicht … sie interessiert sich nicht für den Zustand des Gesundheitswesens, das zerfallende Eisenbahnsystem, die unpassierbaren Straßen des Landes oder die Schwierigkeiten ungarischer Unternehmen und Arbeitnehmer“, erklärte der Ministerpräsident am Donnerstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Viktor Orbáns „zerfallende Partei“ unterstütze nicht, dass die Europäische Staatsanwaltschaft untersuchen solle, „wie viele Billionen Forint sie seit 2021 aus Gemeinschaftsmitteln des Landes gestohlen haben“, betonte Péter Magyar. Fidesz werde keine Gesetzgebung unterstützen, die den Import von Arbeitskräften aus Drittländern verhindere, und werde „sich auf die Seite internationaler Unternehmen stellen, die ihre Mitarbeiter ausbeuten“, so der Ministerpräsident in seinem Beitrag. Fidesz lehne zudem einen Gesetzentwurf ab, der darauf abziele, „diejenigen ins Gefängnis zu schicken, die ihre Vermögenserklärungen vorsätzlich fälschen“, sagte er. „Sie kämpfen immer noch gegen Geister und Feinde, die sie selbst erschaffen haben, und schnüffeln in den Schlafzimmern der Menschen herum … sie belügen sogar ihre eigenen Wähler“, schloss Magyar.