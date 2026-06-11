Sturm hält die Feuerwehrleute landesweit auf Trab

Der nächtliche Sturm hält die Feuerwehr landesweit auf Trab: Bis Donnerstagmorgen wurden von den Einsatzkräften mehr als 170 Schadensfälle registriert; in der überwiegenden Mehrheit der Fälle gingen Meldungen über umgestürzte Bäume ein – teilte der Katastrophenschutz der Nachrichtenagentur MTI mit.

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So sei in Abádszalók auf der Gárdonyi Géza út ein Baum auf ein Wohnhaus gefallen, in Óbuda in der Városfal utca auf die hintere Eingangstreppe eines Mehrfamilienhauses, in Miskolc in der Dóczy József utca auf einen Zaun und in Rákospalota in der Klebelsberg Kunó utca sei ein abgebrochener Ast auf den Gehweg gefallen. Sie fügten hinzu, dass die Feuerwehr in Nagykanizsa auf der Hegyalja utca, in Mór auf dem Csókakői dűlő und in Kaposvár in der Dobó István utca umgestürzte Bäume von der Fahrbahn entfernt habe. Die Einsatzkräfte arbeiten ununterbrochen daran, die Schäden zu beseitigen – teilten sie mit.