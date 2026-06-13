Lidl hat wegen eines Bakteriums einen Rückruf einer Salami veranlasst

Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Colibakterien hat Lidl einen Rückruf der Salami „Dulano Artländer“ (240 g) veranlasst – dies teilte die Nationale Handels- und Verbraucherschutzbehörde (NKFH) am Samstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Darin hieß es, dass das Vorhandensein von Verotoxin und Shigatoxin produzierenden Escherichia coli (STEC)-Bakterien in dem Produkt nicht ausgeschlossen werden könne. Diese Bakterienart kann Verotoxin produzieren, das sich im menschlichen Körper vermehren und schwere Durchfallerkrankungen oder sogar eine Entzündung des Dickdarms verursachen kann. In seiner Mitteilung fügte das NKFH hinzu, dass gesunde Menschen die Infektion oft mit leichten Symptomen überstehen, bei geschwächten Personen, Säuglingen oder Schwangeren jedoch auch ein schwerer Krankheitsverlauf auftreten kann. Die von Lidl ergriffenen Maßnahmen sowie das weitere Schicksal der zurückgerufenen Produkte, deren Vernichtung oder Abtransport, werden von der NKFH überwacht – hieß es. Auf der Lidl-Website wird darauf hingewiesen, dass von dem Rückruf die Dulano Artländer-Produkte mit einem Gewicht von 240 Gramm betroffen sind, deren Mindesthaltbarkeitsdatum der 3. Juli 2026 ist. Die Käufer werden gebeten, die Salami nicht zu verzehren, sondern in eine beliebige Filiale zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet.