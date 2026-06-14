Orbán als Fidesz-Vorsitzender wiedergewählt

Der ehemalige Ministerpräsident Viktor Orbán wurde am Samstag auf dem 32. Parteitag der Fidesz in Budapest erneut zum Vorsitzenden der Partei gewählt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Orbán, der als einziger Kandidat für das Amt antrat, wurde von den Delegierten in geheimer Wahl mit 729 von 737 gültigen Stimmen für ein Jahr gewählt. Der Parteitag wählte außerdem vier Vizepräsidenten: Die Fidesz-Europaabgeordnete Kinga Gál wurde wiedergewählt, die drei weiteren Vizepräsidenten sind der ehemalige Minister und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fidesz, János Bóka, der ehemalige Regierungsbeauftragte und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fidesz, Alpár Gyopáros, sowie der Bürgermeister von Salgótarján, Bálint Kreicsi. Sie treten die Nachfolge von Gábor Kubatov, Szilárd Németh und Lajos Kósa an.

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Die Delegierten nahmen den Bericht des nationalen Parteivorstands in einer offenen Abstimmung einstimmig an und stimmten mit einer einzigen Gegenstimme auch dem Vorschlag der Parteiführung zu, der ein Dokument zur Bewertung der Gründe für die Wahlniederlage der Partei enthielt. Die Delegierten verabschiedeten zudem eine politische Resolution, in der sie den Migrationspakt der EU ablehnten und gegen die „gewaltsame Absetzung demokratisch gewählter Amtsträger“ protestierten. Die Parteisatzung wurde geändert; die Organisation von Fidesz wird nun an das kommunale System angepasst, außerdem wurde der Landesvorstand auf 28 Mitglieder erweitert.

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Nach seiner Wiederwahl sagte Orbán: „Ich weiche niemals zurück, ich bin ein Rebell; ich interessiere mich nur für nationale Politik, ich lasse mich nicht von Geld, europäischen Ämtern oder internationalem Lob verführen.“ Er erklärte, er werde im kommenden Jahr daran arbeiten, „Fidesz der jungen Generation als organisierte und moderne Partei mit Gewinnchancen zu übergeben“. Der ehemalige Ministerpräsident sagte, er habe es stets als seine persönliche Mission betrachtet, ein souveränes Ungarn aufzubauen, und betrachte das Bündnis aus Fidesz und Christdemokraten als eine Gemeinschaft, deren Mitglieder „für dieses Ziel sogar Jahrzehnte ihres Lebens opfern würden“. Orbán sagte, er habe „keine Illusionen“ hinsichtlich der amtierenden Regierung und fügte hinzu, dass „die Liberalen, die jetzt an der Macht sind, die Tore öffnen werden, Ausländer werden kommen und das Land plündern“. Gleichzeitig sagte er, eine neue Generation müsse die Parteiführung übernehmen: „Lasst junge Menschen kommen, in ihren Vierzigern und Dreißigern, die bereit sind, 30 bis 40 Jahre in den Dienst des Landes zu stellen“, und fügte hinzu, er werde daran arbeiten, „damit dies so bald wie möglich geschehen kann“. Deshalb, so sagte er, habe er eine Wiederwahl nur für ein Jahr beantragt.