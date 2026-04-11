BHS Trans Energy weiht Logistikzentrum ein

BHS Trans, das Transportaufträge für den Softdrink-Hersteller Hell Energy ausführt, hat am Freitag in Szikszó (Nordungarn) ein Logistikzentrum im Wert von 14 Mrd. HUF eingeweiht, wie das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Regierung unterstützte die Investition, durch die 1.000 Arbeitsplätze gesichert wurden, mit einem Zuschuss in Höhe von 7 Mrd. HUF, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó.