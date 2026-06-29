Károly Szita: In Kaposvár sind keine Wassereinschränkungen erforderlich

In Kaposvár sind keine Wassereinschränkungen erforderlich – schrieb der Bürgermeister der Stadt am Montag auf seiner Facebook-Seite und rief gleichzeitig zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser auf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Károly Szita (Fidesz-KDNP) berichtete, dass der tägliche Wasserverbrauch in der Komitatsstadt von Somogy aufgrund der anhaltenden Hitze zwar um durchschnittlich 10 bis 12 Prozent gestiegen sei, die Wasserversorgung der Stadt jedoch weiterhin gesichert sei.

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„Die Kapazität unserer Brunnen beträgt 14.000 Kubikmeter pro Tag, während der höchste Verbrauch selbst während der Hitzewelle bei 9.000 bis 9.500 Kubikmetern lag“, fügte er hinzu. Er betonte, dass in der zweiten Hälfte der Woche eine Abkühlung eintreten könnte und hoffentlich auch Niederschläge für Erfrischung sorgen würden. „Auch wenn unsere Wasserversorgung gesichert ist, sollten wir weiterhin verantwortungsbewusst mit Trinkwasser umgehen, denn es ist von unschätzbarem Wert!“, heißt es in dem Beitrag des Gemeindevorstehers.