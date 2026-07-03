Ab Dienstag gibt es Verkehrsbeschränkungen an der Hungária-Rundstraße

Aufgrund von Fahrbahnsanierungsarbeiten wird es ab Dienstag voraussichtlich für zwei bis drei Wochen zu Verkehrsbeschränkungen auf der zur Árpád-Brücke führenden Seite der Überführung an der Hungária-Rundstraße kommen – dies teilte die Budapest Közút am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Laut ihrer Mitteilung wird während der Bauarbeiten die äußere Fahrspur über die gesamte Länge der Brücke gesperrt, sodass den Verkehrsteilnehmern statt drei nur zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen werden. In der inneren und der mittleren Fahrspur gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h. Aufgrund des kalten und nassen Winterwetters sind auf der Seite der Hungária-Körút-Überführung, die in Richtung Árpád-Brücke führt, mehrere Schäden an der Fahrbahndecke entstanden. Budapest Közút hat diese Schlaglöcher zuvor provisorisch repariert und wird in den kommenden Wochen die dauerhafte Sanierung der Fahrbahn durchführen, hieß es. Nach dem Abtrag der beschädigten Fahrbahndecke wird auch der Zustand der Brückenkonstruktion überprüft, um vor Beginn der endgültigen Reparatur festzustellen, ob die Mängel ausschließlich die Fahrbahndecke betreffen oder ob auch an den tragenden Bauteilen der Brücke Maßnahmen erforderlich sind. Nach der baulichen Untersuchung wird die Sanierung der Fahrbahn durchgeführt.