Gemeinsam stark für ungarischen Cider

Einer Pressemitteilung zufolge brannte am 22. Juni 2026 die Produktionsstätte der Magyar Czider Kft. in Gelse im Zalaer Hügelland nieder. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen und zerstörte das gesamte Werk bis auf die Grundmauern. Das Unternehmen teilte über soziale Medien mit, dass es noch nicht wisse, wie es weitergehen soll. Es erklärte: Das Werk sei in der Nacht komplett niedergebrannt, die Firma verlor die Anlagen und den gesamten Bestand, Personenschäden gebe es aber keine. Zu den genauen Umständen des Brandes und der Schadenshöhe wurden bislang keine Details bekanntgegeben. Auch wann die Produktion wieder aufgenommen werden kann, ist offen.





Die Magyar Czider Kft. wurde 2012 gegründet und mit viel Liebe aufgebaut. Das Unternehmen ist ein kleiner, aber bekannter Player der ungarischen Craft-Getränkeszene. Ihr Cider wird zu 100 % aus hochwertigen ungarischen Äpfeln von den umliegenden Streuobstwiesen mit Blick für jedes Detail des Prozesses hergestellt. Der frisch gepresste Saft wird vergoren und reift mindestens drei Monate, bevor er ganz ohne künstliche Zusatzstoffe in 0,33-Liter-Flaschen abgefüllt wird. Es gibt verschiedene Varianten: trocken, halbtrocken, halbsüß sowie eine limitierte Ausgabe im britischen Stil. 2020 entwickelte die Firma gemeinsam mit der Universität für Agrarwissenschaften MATE auch eine mit Kräutern aromatisierte Variante, für die ein Patent angemeldet wurde.

Magyar Czider Kft. ist nicht einfach nur ein Unternehmen, es ist ein seit Jahren gewachsener Traum zweier Frauen, der zunächst neben der eigentlichen Arbeit verwirklicht wurde und dann Schritt für Schritt zu einem wichtigen Akteur der ungarischen Cider-Kultur wurde. Orsi ist Wirtschaftswissenschaftlerin, Kata Psychologin. Beide stiegen schrittweise aus ihren Karrieren bei multinationalen Unternehmen aus, um etwas Eigenes zu schaffen. Der jetzige Brand stellt eine ernsthafte Herausforderung für die GmbH dar, da das Werk das Zentrum der Produktion war. Der größte Verlust ist die spezielle Produktionstechnologie. Ohne sie kann Czider nicht auf den Markt zurückkehren. Die Situation wird zusätzlich auch dadurch erschwert, dass nicht alles versichert war.

Um zu helfen, wurde auf der Plattform 4fund.com unter „Let’s help Orsi and Kata rebuild the Czider factory“ eine Spendenaktion mit dem Ziel gestartet, 30.000 Euro zu sammeln. Die Spenden werden für Abriss- und Wiederherstellungsarbeiten, den Ersatz der wichtigsten Produktionsanlagen und die Neuorganisation des Betriebs verwendet. Jede Spende bringt das Unternehmen dem Ziel näher, dass der Slogan „Trink einen Apfel! Pur“ nicht nur die Erinnerung an eine im Feuer verlorene Marke ist, sondern wieder zu einer in Flaschen abgefüllten Realität wird.

Spendenaktion: https://4fund.com

Czider-Website: https://www.czider.hu