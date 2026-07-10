Immer mehr Verbraucher klären Streitigkeiten im Schiedsverfahren

Regionale Schlichtungsstellen haben im ersten Halbjahr 6.102 Verbraucherstreitigkeiten beigelegt – das sind 6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum, teilte die Ungarische Industrie- und Handelskammer (MKIK) am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die MKIK gab an, dass in diesem Zeitraum 1.126 Anträge auf ein Schiedsverfahren abgelehnt wurden. Die Kammer wies darauf hin, dass Gesetzesänderungen, die ab Anfang 2026 in Kraft traten, Kleinstunternehmen und KMU ermöglichen, zur Streitbeilegung anstelle der Gerichte die Schlichtungsstellen als quasi-Verbraucher in Anspruch zu nehmen.